Electro power : Augmentation récente du pipeline

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie EPS indique que son pipeline a augmenté à 766 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à celui communiqué en mars, du fait des récents développements, notamment la sélection d'Engie pour une installation d'énergie solaire à Hawaï.



Dans le cadre de ce projet sélectionné par Hawaiian Electric Company, la filiale d'Engie fournira le système de batteries et agira en tant que fournisseur de solutions de stockage complètes et intégrateur de systèmes.



En fonction de l'ampleur des perturbations économiques provoquées par la pandémie, des retards dans la mise en service de ces projets sont possibles, Engie EPS mettra à jour - si nécessaire - les orientations 2022 lorsque la situation liée au Covid-19 aura été surmontée.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ELECTRO POWER en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok