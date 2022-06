Drone volt : Vente de drones et programme de formations à GE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce la vente de drones (six drones HERCULES 2 et deux drones HERCULES 20) et d'un programme de formations pour des missions de ravitaillement et de contrôle d'un parc éolien offshore, auprès de GE Renewable Energy Offshore Wind, filiale de GE Renewable Energy.



Ce contrat intervient alors que GE Renewable Energy a été choisi par un consortium mené par EDF Renouvelables pour l'installation d'un nouveau parc éolien au large de Saint-Nazaire composé de 80 éoliennes disposant toutes d'une piste d'atterrissage d'un diamètre de 5 mètres.



Les drones HERCULES 20 auront notamment pour mission de déposer des matériels nécessaires à l'entretien de l'éolienne, tandis que les HERCULES 2 serviront à la formation des pilotes et à la réalisation de missions d'inspection.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.