Drone volt : Succès de l'augmentation de capital de 8,8 ME

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce le succès d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant global de 8,8 millions d'euros.



L'augmentation de capital a été réalisée à travers l'émission d'actions à bons de souscription d'actions remboursables (' ABSAR ') au prix unitaire de 0.075 euro.



Drone Volt précise que les fonds levés lui permettront de se doter des moyens financiers nécessaires pour soutenir sa croissance externe. Ils permettront aussi au groupe de soutenir son activité commerciale à l'international et de financer son activité R&D.



Par conséquent, Drone Volt a décidé de suspendre son recours au contrat de financement par obligations convertibles signé avec Atlas Special Opportunities en septembre 2020 et ne mettra pas en place de nouvelles lignes de financement du même type, pour une période minimum de 12 mois.





