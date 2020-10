Drone volt : Nouvelle émission obligataire réalisée

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce le succès d'une émission obligataire de 1,132 million d'euros, émission reprenant les mêmes caractéristiques que les deux précédentes, d'échéances 2022, 'devenues trop petites et qui ont été remboursées fin septembre 2020 en numéraire'.



L'émission s'apparente à un prêt classique sur trois ans avec un remboursement mensuel des intérêts (7% l'an) et du capital en numéraire. A l'échéance, le souscripteur percevra un intérêt complémentaire de 7% l'an. Drone Volt bénéficie d'options de remboursement.



'Cette émission vient soutenir l'entreprise dans sa forte dynamique de développement en rallongeant la maturité de la dette avec une émission offrant une grande souplesse aux dirigeants pour réduire la dilution', explique le constructeur de drones.



