Drone volt : Le titre s'envole après une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de 2% profitant de l'analyse du jour d'Invest Securities.



L'analyste estime que l'augmentation de capital de 3,71 ME réalisée la semaine dernière par Drone Volt traduit selon lui la très bonne dynamique commerciale alors que 2 contrats majeurs ont été conclus avec le partenaire américain Aquiline Drones.



' Cela engendrera selon nous une forte consommation de BFR (4,1mE en 2021 et 0,9mE et 2022) ' indique Invest Securities.



' Avec 19m d'actions nouvelles créées (8,4% du capital) à un prix de 0,195E (soit une décote de 9,3%), l'opération s'avère légèrement dilutive, sans remettre en cause notre optimisme ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme sa recommandation achat sur le titre avec un objectif de cours de 0,33E (contre 0,35E).



