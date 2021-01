Drone volt : Le CA s'envole de 28% au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - S'établissant à 2,4 ME au 4e trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Drone Volt affiche une progression de 28% par rapport au 4e trimestre 2019 et de 82% par rapport au 3e trimestre 2020.



La société indique que 15% de son activité du 4e trimestre a été réalisée aux Etats-Unis avec Aquiline Drones.



La société anticipe d'ailleurs un exercice 2021 'prometteur' notamment grâce à son partenaire états-unien Aquiline Drones qui s'est engagé à verser à Drone Volt 10% du produit de la vente des machines fabriquées et vendues, avec un minimum mensuel de 100 000 dollars relevé de 10% chaque 12 mois, soit un montant minimal total de 7,7 millions de dollars sur 5 ans.





