Drone volt : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Drone Volt, avec un objectif de cours ajusté de 0,31 à 0,30 euro après des ajustements mineurs sur ses estimations et l'actualisation des paramètres de marché.



'Avec une situation financière renforcée à fin juin, Drone Volt aborde le second semestre dans les meilleures conditions pour exécuter son important carnet de commandes, suite aux contrats signés fin 2020-début 2021', juge-t-il.



'La forte croissance attendue au second semestre (+89% selon IS) doit permettre de crédibiliser la stratégie moyen-long terme et la trajectoire de résultats', poursuit l'analyste, pour qui 'la valorisation actuelle reflète davantage la situation passée que le futur'.



