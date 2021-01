Drone volt : Invest Securities passe à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que la reprise de l'activité initiée au 3ème trimestre et renforcée au 4ème trimestre (CA +28% et MB +26%) ne permet pas d'effacer l'impact de la crise sanitaire sur le 1er semestre qui explique sur 2020 le recul du CA et de la MB de respectivement -20% à 5,7 ME et -30% à 1,8 ME.



' Les attentes se portent désormais sur 2021 avec les espoirs suscités par le partenariat avec Aquiline Drones et une contribution minimum attendue au CA de 1,2m$ ' indique Invest Securities.



' Le lien entre les 2 sociétés pourrait même être prochainement renforcé avec l'ouverture de discussions pour une prise de participation de 50% d'Aquiline dans la filiale Aerialtronics ' rajoute l'analyste.



Au regard des perspectives et du potentiel retrouvé sur leur objectif de cours de 0,31E, l'analyste adopte une opinion à l'achat (contre neutre).



