Drone volt : Invest Securities confirme son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que tout le potentiel de Drone Volt reste devant lui après avoir réalisé un chiffre d'affaires au 1er semestre 2021 en très forte croissance (+86%) principalement tiré par la Drone Volt Factory.



' Notamment, nous attendons au S2 une véritable montée en puissance des contrats signés entre avril et mai avec le partenaire Aquiline Drones, alors que ces commandes pourraient représenter jusqu'à 14,5mE de CA sur les 3 prochains exercices ' indique l'analyste.



' Alors que nous rééquilibrons nos estimations de CA sur le S2 pour tenir compte de cette montée en puissance, nos estimations annuelles sont inchangées, tout comme notre valorisation DCF pointant vers 0,31E (vs 0,33E) ' rajoute le bureau d'analyses qui confirme son opinion achat sur le titre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.