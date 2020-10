Drone volt : Invest Securities confirme son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que le 3ème trimestre se traduit par une reprise de l'activité avec un CA (1,6mE) et une MB (0,6mE), quasi-identiques à ceux enregistrés sur le 1er trimestre et en retrait par rapport à ses attentes en raison d'une faible contribution de la formation.



' Le véritable rebond est attendu sur le T4 porté principalement par la reprise de la formation et la contribution de l'accord avec Aquiline Drones. La société a signé le partenariat avec Aquiline Drones visant à produire aux US des drones Drone Volt sur lesquels Drone Volt percevra des royalties avec une contribution minimum de 7,3m$ attendue sur les 5 prochaines années (dont 1,2m$ en 2021) ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses confirme son opinion neutre au regard du potentiel limité par rapport à son objectif de cours de 0,31E.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.