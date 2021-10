Drone volt : Invest Securities abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste confirme son conseil à l'achat sur le titre mais réduit son objectif de cours à 0,26E (contre 0,30E).



Invest Securities estime que les CA et MB du 3ème trimestre 2021 publiés hier soir se révèlent conformes à ses attentes et illustrent la capacité de la société à exécuter son important carnet de commandes, notamment le contrat avec Aquiline Drone portant sur 600 H2 (204 livrés au T3, dont 40/semaine depuis septembre) '.



' Le T4 devrait traduire une amplification de cette trajectoire, ce qui permettrait d'afficher un EBITDA publié positif au S2 21e. Ces perspectives favorables se retrouvent aussi dans les ambitions M&A du management, ce dernier souhaitant finaliser au moins 1 transaction d'ici fin 2021 (qui ne sera pas SKYCORP) ' rajoute le bureau d'analyses.



