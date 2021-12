Drone volt : Invest Securities abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé vendredi le succès d'un placement privé sous forme d'ABSAR qui lui a permis de lever 8,8 ME.



' Si l'opération se fait au prix d'une dilution massive (augmentation de +47% du nombre d'actions) qui pourrait être plus importante en cas d'exercice des BSAR, le groupe dispose aujourd'hui d'une situation renforcée, avec une Trésorerie Nette qui devrait atteindre 8,4mE fin 2021e et pourrait être portée à 21mE en cas de conversion de 100% des BSAR ' indique Invest Securities.



' De quoi largement financer le BFR et les investissements R&D jusqu'à atteindre le break-even en 2023e et permettre de se doter d'une enveloppe conséquente pour la croissance externe ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities abaisse son objectif de cours à 0,18E (contre 0,26E) pour tenir compte de la dilution et confirme son conseil à l'achat sur le titre.



