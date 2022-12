Drone volt : Feu vert d'Hydro-Québec pour le LineDrone

(CercleFinance.com) - Drone Volt fait savoir que sa première version du LineDrone 'répond à toutes les exigences techniques d'Hydro-Québec'.



Ainsi, les derniers essais effectués en laboratoire et en extérieur sur les

lignes haute tension en fonctionnement ont permis d'obtenir le feu vert d'Hydro-Québec pour réaliser, dès janvier 2023, des démonstrations et prestations d'inspections de manchons.



' La mise en service prochaine du LineDrone est un aboutissement

pour toutes les équipes de DRONE VOLT qui ont travaillé sans relâche depuis 3 ans, dans des conditions parfois difficiles, notamment lors de la pandémie. L'année 2023 ouvre ainsi des perspectives nouvelles pour le groupe', a souligné Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt.





