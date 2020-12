Drone volt : Échange de participations avec Aquiline Drones

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Drone Volt a annoncé hier en fin de journée la finalisation de l'échange de participations avec la société américaine Aquiline Drones dans le cadre de leur accord de partenariat.



Les deux partenaires ont échangé environ 10% de leur capital respectif afin de consolider leur alliance stratégique et commerciale, conformément aux modalités présentées le 10 décembre dernier.



Aquiline Drones a ainsi souscrit à 19 259 415 actions nouvelles de Drone Volt, représentant 9,70% du capital post-opération, pour un prix de 0,225 euro par action, tandis que Drone Volt a souscrit à 990 000 actions nouvelles d'Aquiline Drones lui conférant une quote-part équivalente du capital d'Aquiline Drones (9,90%).



' L'échange de participation démontre la volonté des deux groupes de mettre en commun leurs expertises pour déployer leurs solutions aux Etats-Unis. Depuis le mois d'octobre, pour faire face à la crise sanitaire, nous avons mis en place des solutions d'e-learning pour former les équipes américaines. Ainsi, un handicap pourrait se transformer en avantage compétitif à l'avenir', a commenté Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt.





