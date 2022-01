Drone volt : Complète son offre avec un drone de type VTOL

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce ce soir le lancement d'un nouveau drone de type VTOL - à décollage et atterrissage vertical - appartenant à la gamme Heliplane.



Grâce à la portance générée par ses ailes, ce nouvel Heliplane peut voler pendant près de 3 heures et couvrir jusqu'à 1600 hectares par vol, assure Drone Volt.



Disponible en deux versions (2,4 m ou 3,4 m d'envergure), ce nouveau drone complète la gamme actuelle proposée par le Groupe. L'appareil est notamment adapté à la photogrammétrie des grandes surfaces, à la surveillance longue distance ou aux prises de relevés de haute précision.



Drone Volt annonce par ailleurs s'intéresser au développement d'un drone alimenté par un moteur à hydrogène.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel