Drone volt : Augmentation de capital réservée

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce le succès d'un nouveau financement par voie d'augmentation de capital réservée pour un total de près de 2,17 millions d'euros, opération qui lui 'permet de limiter le recours à des financements plus dilutifs'.



Ce financement a donné lieu à l'émission de 28.897.890 actions nouvelles émises à un prix unitaire de 0,075 euro, correspondant à une décote inférieure à 4% par rapport au cours de clôture de la séance du 20 mai.



Cette opération a pour objectif de permettre, d'une part, de renforcer la trésorerie du groupe de drones professionnels et, d'autre part, de rembourser par anticipation la quasi-totalité des ORNANE émises en mai et en novembre 2019.



