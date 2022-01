Drone volt : Achète la société néerlandaise Skytools

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce ce soir l'acquisition de 100% de la société néerlandaise Skytools, pour un montant 'confidentiel' dont on sait seulement qu'il sera réglé 'intégralement en numéraire'.



Skytools réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros par an dans la distribution de drones, la maintenance, la formation et la prestation de services.



Grâce à l'augmentation de capital réalisée au début du mois de décembre 2021, Drone Volt s'est donné les moyens de réaliser des acquisitions.



Celle-ci va notamment permettre à Drone Volt de compléter son offre aux Pays-Bas et en Europe du Nord.









