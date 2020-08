Dish network class a : Hausse de 30% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - DISH Network publie au titre du trimestre écoulé un résultat net de 452 millions de dollars, soit un BPA de 78 cents, en progression de 30% par rapport à la même période en 2019, pour des revenus à peu près stables à 3,19 milliards de dollars.



L'opérateur de télévision par satellite fait part d'une évolution nette des abonnés de -40.000 pour DISH TV et de -56.000 pour SLING TV sur le deuxième trimestre 2020, à comparer à respectivement -79.000 et +48.000 le trimestre précédent.



'La pandémie de Covid-19 a causé des perturbations significatives dans certains segments commerciaux desservis par DISH, y compris les secteurs de l'hôtellerie et du transport aérien', souligne le groupe américain.



