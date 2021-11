Diagnostic medical : Projet de transfert sur Euronext Growth repris

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diagnostic Medical Systems Group annonce la reprise de son projet de transfert de cotation vers Euronext Growth à Paris, projet qui avait été suspendu dans l'attente de la réalisation du projet d'opération avec ASIT biotech qui devrait aboutir début 2022.



Ce transfert vise à permettre à DMS Group d'être coté sur un marché plus approprié à sa taille : elle permettrait de simplifier le fonctionnement de la société et de diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.



L'admission sur Euronext Growth à Paris interviendrait dans un délai minimum de deux mois à compter de l'assemblée générale mixte qui se tiendra le 17 décembre sur première convocation et le 29 décembre sur seconde convocation.



