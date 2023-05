Diagnostic medical : Euroland initie la couverture à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euroland a annoncé mercredi avoir initié la couverture du titre DMS avec une recommandation d'achat, saluant le 'rayonnement international' du spécialiste du diagnostic médical.



S'il reconnaît que le parcours boursier du titre a été 'très chahuté', l'analyste se montre confiant quant au positionnement du groupe, ainsi que sur ses perspectives à court, moyen et long terme



Du point de vue du bureau d'études, DMS se trouve à l'aube d'une 'nouvelle page de son histoire', alliant à la fois croissance et forte amélioration de la rentabilité.



Euroland met notamment en évidence les ambitions du nouveau plan stratégique présenté en octobre 2022, qui vise à transformer la société en un acteur européen incontournable de l'imagerie médicale.



Sa valorisation ressort à deux euros par titre.



