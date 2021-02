Delta plus group : Acquisition de la société allemande Artex

(CercleFinance.com) - Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Artex, spécialiste des équipements de protection individuelle antichute en Allemagne.



Jusqu'à présent, Delta Plus réalisait environ la moitié de son chiffre d'affaires consolidé en Europe sans toutefois être présent en Allemagne, principal marché européen.



Grâce à cette acquisition, Delta Plus Group confirme sa volonté de compléter son maillage géographique sur le marché Européen, marché à forte valeur ajoutée, qui représente un tiers du marché mondial des équipements de protection individuelle, précise l'entreprise.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

