Dassault systemes : Vers une entrée dans A.V.Simulation

(CercleFinance.com) - Sogeclair annonce être en négociation avancée et exclusive pour l'entrée de Dassault Systèmes au capital d'A.V.Simulation, filiale commune de Renault et d'Oktal (tête de la division simulation de Sogeclair), dédiée à la simulation des solutions de mobilité automobile.



L'augmentation de capital de près de 10 millions d'euros serait souscrite par Dassault Systèmes. A l'issue de cette augmentation, Oktal détiendrait 55,25%, Renault 29,75% et Dassault Systèmes 15% d'A.V.Simulation.



L'intégration du logiciel SCANeR d'A.V.Simulation dans la 3DEXPERIENCE Plateforme de Dassault Systèmes permettrait de proposer une solution complète de simulation des différents niveaux d'autonomie des véhicules.



