Dassault systemes : Stifel relève sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel maintient son conseil d'achat sur le titre Dassault Systèmes et relève son objectif de cours à 225 euros, contre 215 euros précédemment.



Le bureau d'analyses se dit 'encouragé par l'activité soutenue observée au cours du premier trimestre, en particulier dans le transport et la mobilité, ainsi que par les solides performances dans des zones géographiques clés'.



De plus, le broker estime qu'au fur et à mesure que l'environnement global de la demande s'améliorera au cours des prochains trimestres, la croissance induite par l'adoption de 3DExperience chez Dassault devrait se faire ressentir.



Déjà observée au premier trimestre à +25%, la hausse des revenus de licence est attendue entre 17 et 20% en 2021.





