Dassault systemes : Plan de croissance pluriannuel actualisé

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Dassault Systèmes indique actualiser son plan de croissance pluriannuel, visant désormais un taux de croissance annuel moyen de son BNPA non-IFRS d'environ 13% pour la période 2020-2024, pour le porter à six euros en 2024.



Les hypothèses qui sous-tendent cet objectif à cinq ans comprennent une progression du chiffre d'affaires non-IFRS d'environ 10% à taux de change constants et une augmentation de la marge opérationnelle non-IFRS d'environ 290 points de base.



'Enfin, nous envisageons une progression significative de nos flux de trésorerie d'exploitation, qui devraient s'établir sur la période 2020-2024 à environ 1,5 milliard d'euros en moyenne annuelle', ajoute Pascal Daloz, directeur des opérations et directeur financier.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel