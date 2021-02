Dassault systemes : Partenariat Medidata-Horizon élargi

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce l'élargissement du partenariat entre sa filiale Medidata et Horizon Therapeutics, par un nouvel accord qui 's'appuie sur les succès enregistrés précédemment afin d'accélérer le lancement et la réalisation d'études cliniques'.



Horizon pourra accéder à une large gamme de solutions d'essais cliniques déployées dans l'environnement Rave Clinical Cloud, pour accélérer la recherche en utilisant des applications de saisie et gestion des données, ainsi que de planification et gestion des essais.



Par ailleurs, il utilisera Intelligent Trials de Medidata pour apporter des capacités d'intelligence artificielle associées à des fonctions analytiques pour produire en temps réel des métriques de performances, des modèles prédictifs et des capacités de prévision.



