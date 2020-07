Dassault systemes : Invest Securities relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' avec un objectif de cours relevé de 172 à 178 euros sur Dassault Systèmes, après des résultats trimestriels 'rassurants' et 'une amélioration du pipeline commercial qui laisse espérer un second semestre mieux orienté'.



Surtout, l'analyste pointe depuis le rachat de Medidata 'un profil beaucoup plus diversifié, tant d'un point de vue géographique que de débouchés sectoriels ou d'offre produits', qu'il considère comme un 'énorme atout dans le contexte actuel de fortes incertitudes'.



'Dans un univers du PLM (gestion du cycle de vie des produits) où les valorisations commencent à sérieusement nous inquiéter, Dassault Systèmes est aujourd'hui notre seule opinion 'achat' parmi les grandes valeurs', souligne-t-il par ailleurs.



