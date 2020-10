Dassault systemes : Invest Securities réitère son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suite à la publication des trimestriels, Invest Securities ajuste que très marginalement ses attentes (+0,8%/-3,9%/-3,6% sur les BNA 2020-22e) et son objectif de cours (196E contre 200E) et confirme son conseil à l'achat, convaincus du potentiel significatif de développement sur ses différents marchés à MT/LT.



' Alors que les résultats T3 pouvaient nourrir quelques inquiétudes en 1ère lecture, le management a tenu un discours résolument optimiste malgré le contexte, expliquant que (i) le ralentissement n'était que temporaire, s'expliquant par la décision de DSY d'accompagner ses clients dans ce contexte difficile, et (ii) les perspectives de développement étaient renforcées en sortie de confinement, au regard des besoins des clients de l'ensemble de ses secteurs d'accélérer leur digitalisation et leur capacité d'innovation ' indique le bureau d'analyses.



