Dassault systemes : Invest Securities rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Dassault Systèmes avec un objectif de cours rehaussé de 200 à 212 euros, se disant 'toujours aussi convaincu par l'important potentiel de développement du groupe sur ses différents marchés'.



'Le discours résolument optimiste tenu par le management lors des résultats du troisième trimestre s'est concrétisé par un quatrième trimestre de bonne facture, marqué par un retour en croissance organique des ventes de logiciels', juge l'analyste.



Selon lui, Dassault Systèmes sort 'renforcé de la crise sanitaire grâce à des efforts consentis à certains clients en difficulté, au maintien des investissements et surtout à une prise de conscience des acteurs de la Santé du besoin d'accélérer leur digitalisation'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.