Dassault systemes : Hausse de 20% du BNPA ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes publie un BNPA non-IFRS de 1,14 euro au titre des trois premiers mois de 2021, en hausse de 20% (+28% à taux de change constants), supérieur à l'estimation moyenne des analystes et au-dessus de la fourchette haute des objectifs du groupe.



Toujours en non-IFRS, la marge opérationnelle de l'éditeur de progiciels s'est améliorée de 4,7 points à 33,9%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 3% au total à 1,17 milliard d'euros (+8% à taux de changes constants).



En termes de perspectives non-IFRS pour 2021, le groupe confirme viser une croissance du chiffre d'affaires entre 9 et 10%, ainsi qu'une plus forte croissance du BNPA entre 17 et 18% à taux de change constants, soit entre 4,24 et 4,28 euros.



