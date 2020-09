Dassault systemes : Démarrage de projet chez Ericsson

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé mercredi qu'Ericsson avait démarré le déploiement de sa plateforme de modélisation 3DExperience.



L'éditeur français de logiciels de conception par ordinateur explique qu'Ericsson prévoit d'utiliser l'infrastructure en vue d'intégrer ses activités de gestion de produits et de recherche et développement (R&D).



Cet environnement numérique unifié doit permettre d'accélérer la production de l'équipementiers télécoms, notamment en favorisant la collaboration entre les différents métiers.



L'idée, d'après Dassault Systèmes, est de raccourcir les délais entre la création de concepts et le lancement des produits sur le marché.



