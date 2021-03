Dassault systemes : Analyse des flux d'air à l'hôpital

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a évalué les risques d'infection au coronavirus en utilisant les techniques de simulation des flux d'air à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP.



Les logiciels de simulation SIMULIA de Dassault Systèmes ont été utilisées pour modéliser et analyser les flux d'air ainsi que les dépôts de gouttelettes et aérosols dans une pièce de l'hôpital.



' Les travaux de simulation ont permis de déterminer la solution optimale parmi celles envisagées: la combinaison d'une extraction individualisée sur chaque patient infecté, d'un système de flux d'air similaire à celui que l'architecte a imaginé pour un restaurant parisien, et d'un cloisonnement local ' indique le groupe.



