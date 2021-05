Dassault systemes : A achevé le déploiement de 3DExperience

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que Texelis, concepteur et fournisseur français d'essieux et de transmissions pour véhicules lourds a achevé le déploiement de la plateforme 3DExperience.



La plateforme 3DExperience intègre des applications de conception, d'ingénierie, de simulation et de fabrication, et rationalise la collaboration entre les équipes, les clients et les fournisseurs.



' Texelis augmentera ainsi sa capacité de développement de produits qui pourront notamment être configurés et adaptés pour les métros, tramways, autobus, voitures, camions et véhicules blindés (mais aussi pour des prototypes ou des petites séries) ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel