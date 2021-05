Dassault aviation : Achat de 12 Rafale par la Croatie

(CercleFinance.com) - Au terme d'un appel d'offres international conduit dans le cadre de son programme MRFA ' Multi Role Fighter Aircraft ', la Croatie a sélectionné le Rafale pour équiper son Armée de l'Air, annonce Dassault aujourd'hui.



Le contrat entre les autorités françaises et croates portera sur l'acquisition de 12 Rafale précédemment en service dans l'Armée de l'Air et de l'Espace française ainsi que sur le soutien de la flotte et la formation des équipes.



Dassault Aviation et ses partenaires se félicitent du choix de la Croatie, utilisateur pour la première fois d'un ' avion Dassault ' et cinquième client export du Rafale.



