Dassault aviation : Un analyste présente ses prévisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli ce matin malgré l'analyse positive d'Oddo. Le bureau d'analyses présente aujourd'hui ses prévisions. Il réitère également son conseil de Surperformance avec un objectif de cours de 1 215 E.



Oddo estime que la visibilité sur la production des Rafale reste forte au moins jusqu'à l'horizon 2025 avec des livraisons exports (reliquat de l'Inde, du Qatar et la nouvelle commande Grecque) combinées aux 40 derniers appareils français de la tranche 4 entre 2022 et 2025.



' Nous tablons sur 25 livraisons en 2021, 22 en 2022, 17 en 2023 avant un retour à 11/an à partir de 2024 ' indique le bureau d'analyses.



' De l'aveu même du PdG, la livraison de 25 Falcon en 2021 est un objectif prudent. Nous avons réduit de 30 à 26 notre estimation de livraisons en 2021 avant d'accélérer graduellement avec l'entrée en service du 6X ' rajoute Oddo.



' Nous modélisons un EBIT de 438 ME (+68% vs. 2020), soit une marge de seulement 6.1%, réduite par la comptabilisation de la vente des Rafale d'occasion pour la Grèce sans marge. Nous tablons sur une poursuite de l'amélioration de la rentabilité pour atteindre 10.9% en 2024 '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.