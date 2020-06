Dassault aviation : Soutien au plan de relance aéronautique

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Dassault Aviation indique 'soutenir pleinement le plan de relance gouvernemental en faveur de l'industrie aéronautique présenté ce jour au ministère de l'Économie et des Finances'.



Ce plan, qui représentera plus de 15 milliards d'euros d'aides, d'investissements et de prêts et garanties, 'apporte une aide cruciale à la chaîne de sous-traitance française durement impactée par la crise liée à la Covid-19', estime le constructeur d'avions.



