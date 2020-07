Dassault aviation : Soutien au fonds ACE Aéro Partenaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation indique qu'il apportera 13 millions d'euros au fonds d'investissement nouvellement créé ACE Aéro Partenaires, fonds correspondant à une initiative annoncée en juin dernier par le Ministère de l'Economie.



Airbus, Safran, Thales et Dassault Aviation ont sélectionné Tikehau et sa filiale ACE pour gérer ce fonds, 'levier de première importance pour soutenir les PME et ETI de l'aéronautique civile gravement touchés par la crise économique'.



Les contributions de l'Etat, des grands donneurs d'ordres industriels et de Tikehau Capital permettent de compter sur un montant initial de 630 millions d'euros, plus élevé que les 500 millions prévus. L'objectif reste une levée de fonds totale d'un milliard.



