Dassault aviation : S'envole après la commande de la Grèce

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de 9% après l'annonce d'une commande de 18 Rafale par la Grèce. L'objectif est de finaliser le contrat avant la fin de l'année.



' La volonté de la Grèce de recevoir ses Rafale dès le S2 2021 et un budget serré (entre 1.8 et 2 MdE selon les différents organes de presse) poussent pour une solution comportant un nombre important d'avions d'occasion ' indique Oddo.



L'analyste estime que la décision de la Grèce peut certainement accélérer les négociations entre la France et la Croatie qui avait relancé un processus d'acquisition d'avions de combat d'occasion.



Oddo confirme son conseil à Achat et son objectif de cours de 1 188 E.



' Le cours pourrait être soutenu pas des commandes du client France ou par un vote favorable en Suisse fin septembre (qui serait à nos yeux assimilé à une forte probabilité de gain du contrat) ' rajoute le bureau d'analyses.



