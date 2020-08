Dassault aviation : Révision des commandes avec la France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Florence Parly, Ministre des Armées, a annonce hier sur Europe 1 que le gouvernement était en discussion avec la direction de Dassault Aviation pour un éventuel ajustement du calendrier pour la commande de 30 avions Rafale supplémentaire.



' Nous sommes en train d'étudier le meilleur moment pour lancer ces commandes pour assurer non seulement la continuité des activités de l'entreprise Dassault mais aussi de tous ses sous-traitants ' rapporte ce matin Aurel BGC suite à l'intervention de Florence Parly sur Europe 1.



Rappelons que le groupe a décidé début avril de suspendre ses objectifs 2020. Il a indiqué qu'il était difficile de prévoir l'impact de la crise en raison des incertitudes quant à son ampleur, son étendue géographique, sa durée et ses conséquences économiques et sociales sur les objectifs 2020 annoncés le 27 février dernier.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur DASSAULT AVIATION en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok