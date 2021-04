Dassault aviation : Revient sur le contrat Rafale avec l'Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors que le contrat signé en 2016 avec l'Inde prévoyant la fourniture de 36 Rafale est au coeur de l'attention médiatique depuis quelques jours, Dassault Aviation a tenu aujourd'hui à rappeler que les organismes officiels, dont l'Agence française anticorruption, n'ont signalé aucune infraction dans le cadre de ce contrat.



Dassault Aviation précise avoir agi ' dans le strict respect de la Convention de l'OCDE relative à la lutte contre la corruption, et des lois nationales ' et rappelle avoir mis en place, depuis le début des années 2000, 'des procédures internes strictes de prévention de la corruption garantissant l'intégrité, l'éthique et la réputation de la société dans ses relations industrielles et commerciales.'



L'entreprise précise par ailleurs que ' ce contrat, ainsi que le contrat offset correspondant, répondent aux critères établis par ces réglementations et sont exécutés en toute transparence entre les différents partenaires tant étatiques qu'industriels.'





