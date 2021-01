Dassault aviation : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation a dévoilé hier soir ses statistiques pour l'exercice 2020.



' Sur le plan militaire, la crise de la COVID n'aura pas perturbé le plan de marche initial puisque les livraisons de Rafale ressortent en ligne avec nos attentes inchangées depuis le début de l'exercice avec 13 unités à l'export (dont 11 pour l'Inde et 2 pour le Qatar selon nos estimations) contre 26 en 2019 et 12 en 2018 ' indique Oddo.



' La fin de l'année fût un peu plus dynamique que prévu du côté civil en dépit de la poursuite des restrictions de voyage avec la livraison de 34 Falcon contre notre attente de 30 (la société avait révisé fin juillet son objectif à 30 contre 40 précédemment) et contre 40 en 2019 ' rajoute l'analyste.



' Notre attente de CA de 4.9 MdE semble donc à première vue légèrement trop conservatrice. Les prises de commandes sur le civil s'établissent à seulement 15 appareils sur l'ensemble de 2020 '.



L'analyste table sur 30 livraisons en 2021 avant une reprise dès 2022 avec 40 unités et une accélération supplémentaire au-delà grâce au 6X et NX.



Oddo estime que du côté militaire également, le newsflow devrait être soutenu avec la finalisation de la commande grecque (6 neufs et 12 occasions) dans les prochains jours et des avancées potentielles en Croatie, Indonésie ou Suisse.



Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 1 215 E.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.