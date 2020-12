Dassault aviation : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que la confirmation d'une commande de 36 Rafale par l'Indonésie aurait le mérite d'offrir une visibilité sur le neuf au-delà de 2025 (en faisant l'hypothèse que le contrat grec de 12 avions d'occasions et de 6 neufs sera bien officialisé).



' A ce stade, nous continuons d'anticiper un rythme de livraisons de 11 Rafale par an mais la finalisation des discussions avec la Grèce, l'Indonésie voire la Croatie permettrait de tendre aisément vers une cadence de 2/mois ' indique l'analyste.



' La société affiche sa confiance dans le respect de son objectif de livraisons de 30 Falcon en 2020 (en ligne avec nos estimations). Nous anticipons 16 livraisons de Rafale Export contre 26 en 2019 et 26 en 2021 ' rajoute le bureau d'études.



' La valorisation reste toujours aussi particulièrement attractive '. Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 1 215 E.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.