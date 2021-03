Dassault aviation : Oddo confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a publié des résultats au-dessus des attentes. Le résultat opérationnel ajusté s'élève à 261 ME (Oddo BHF : 150 ME) pour des ventes de 5 489 ME (Oddo BHF : 4 925 ME) avec une augmentation du nombre d'avions d'occasion livrés, soit une marge de 4.8% contre 10.4% en 2019.



' Conformément à la tradition, les objectifs 2021 sont succincts avec une anticipation de livraisons de 25 Rafale (Oddo BHF : 23) et 25 Falcon (Oddo BHF : 30) ' indique le bureau d'analyses.



' La société souligne également sa volonté d'accroitre les ventes de Falcon, ce que nous pensons réalisable avec le support du premier vol du 6X, mais aussi d'obtenir des contrats New Generation Fighter et Eurodrone ' rajoute Oddo.



L'analyste confirme son conseil de Surperformance et réitère son objectif de cours de 1 215 E.



' La valorisation reste toujours aussi attractive. Au-delà de notre objectif de cours, des optionalités comme un nouveau contrat export Rafale, une reprise du cycle civil plus vigoureuse ou des économies conservées du plan de transformation peuvent offrir un upside supplémentaire de 31% ' explique Oddo.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.