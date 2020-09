Dassault aviation : Oddo a fait un point avec la direction

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo a organisé une conférence hier avec la société, le Directeur Financier, Denis Dassé est revenu sur les conséquences du COVID.



Le bureau d'analyses indique que le 2ème semestre 2020 restera encore pénalisé même si le taux d'activité est aujourd'hui proche de la normale.



' La société réitère sa prudence sur le civil avec un objectif de livraisons de 30 Falcon en 2020 en raison de l'incertitude qui entoure l'aviation d'affaires (carnet réduit à 42 appareils, crise sanitaire toujours présente, attentisme lié à la tenue des élections américaines...) indique Oddo.



' A l'opposé de ce message de prudence, la société affiche sa confiance dans le respect de son engagement d'entrée en service de son 6X au S2 2022 '.



La société n'a pas voulu commenter les récentes rumeurs de la presse grecque. Elle a évoqué une proposition française portant sur 10 Rafale F3R qui serait complétée par un certain nombre d'appareils d'occasion.



Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 1 180 E. ' Le cours pourrait être soutenu pas des commandes du client France ou pas un vote favorable en Suisse (qui serait à nos yeux assimilé à une forte probabilité de gain du contrat) ' rajoute Oddo.



