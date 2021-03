Dassault aviation : Le Falcon 6X réalise avec succès son vol

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le tout nouveau Falcon 6X a réalisé avec succès son premier vol aujourd'hui à Bordeaux-Mérignac. Ce premier vol ouvre la voie à la campagne d'essais préalable à la certification.



Ce premier vol, de près de deux heures trente, s'est déroulé conformément au plan d'essai, qui visait à tester les qualités de pilotage, la réponse des moteurs et le comportement d'autres systèmes de bord. L'avion a atteint 40 000 ft (env. 12 200 m) et une vitesse de croisière de Mach 0,80.



' Le vol d'aujourd'hui marque un nouveau jalon majeur dans l'histoire de Dassault Aviation, d'autant plus remarquable qu'il démontre la résilience de notre entreprise et de tous ses partenaires face à la pandémie de la covid 19, s'est félicité Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.



' Nous dédions ce vol à Olivier Dassault, tragiquement décédé il y a trois jours '.



