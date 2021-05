Dassault aviation : Lancement du nouveau Falcon 10X

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce aujourd'hui le lancement d'un tout nouveau Falcon, le 10X, 'qui proposera un niveau de confort, de polyvalence et de technologie inégalé sur le marché des avions d'affaires', promet l'avionneur.



Avec un rayon d'action optimisé de 13 890 km, l'appareil pourra relier New-York et Shanghai sans escale, Los Angeles et Sydney, Hong Kong et New York ou encore Paris et Santiago. Sa vitesse maximale est annoncée à Mach 0,925.



' Aujourd'hui, nous présentons la nouvelle référence des jets d'affaires', affirme Éric Trappier, le président-directeur général de Dassault Aviation.



'Le Falcon 10X offrira une expérience passager sans équivalent sur les vols de courte comme de longue durée, ainsi que des systèmes de sécurité innovants issus des technologies utilisées sur nos avions de combat', ajoute-t-il.



Le Falcon 10X devrait entrer en service fin 2025, assure Dassault Aviation.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.