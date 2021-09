Dassault aviation : La Grèce commande six nouveaux Rafale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Dassault Aviation profite lundi à la Bourse de Paris de l'annonce de la réception d'une nouvelle commande portant sur son avion de combat, le Rafale.



Sur son compte Twitter, Florence Parly, la ministre française des Armées, s'est félicité dimanche de l'intention de la Grèce de faire l'acquisition de nouveaux appareils.



'Excellente nouvelle: la Grèce vient d'annoncer son intention d'acquérir six Rafale supplémentaires', écrit-elle dans son tweet.



Les analystes d'Invest Securities rappellent que cette annonce fait suite à une première commande passée en janvier sur 18 appareils (dont 12 d'occasion et six neufs).



'Un premier appareil a été livré en juillet et devrait voler dans le ciel grec avant la fin de l'année', souligne le bureau d'études parisien.



Avec un gain de 2%, le titre Dassault signe actuellement l'une des plus fortes progressions d'un indice SBF en hausse de 0,5%.



