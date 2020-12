Dassault aviation : Gagne 6%, commandes de l'Indonésie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 6% ce matin à la Bourse de Paris. L'Indonésie souhaiterait rapidement finaliser un accord sur l'achat de 48 Rafale a indiqué La Tribune. Un accord de coopération en matière de défense serait également en négociation.



Les Indonésiens souhaiteraient même un accord avant la fin de l'année précise La Tribune alors que le gouvernement français se montrerait plus prudent afin de boucler de façon minutieuse l'accord.



La Ministre des Armées Florence Parly a évoqué hier après-midi une commande de 36 Rafale pour l'Indonésie et des ' discussions très bien avancées ' sur BFM.



' Alors que les Etats-Unis refusent de vendre leurs F-35 au pays et font pression pour interdire la vente du russe Sukhoi-35, le Rafale apparait comme une très bonne solution. Rappelons que l'Indonésie est sous la pression de la Chine, qui envoie des flottes de pêche sous escorte militaire près des iles indonésienne Natuna ' indique Invest Securities.



' A titre de comparaison, le contrat d'acquisition par l'Inde de 36 Rafale était d'un montant de 7,8MdsE ' rajoute l'analyste.



