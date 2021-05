Dassault aviation : Du potentiel de hausse selon un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 1200 euros sur Dassault Aviation, suite à l'annonce de vendredi que la Croatie a l'intention de commander des Rafales d'occasion auprès de l'Armée de l'Air française.



'Nous considérons ceci comme un élément modestement positif pour le dossier, d'autant plus qu'il représenterait un troisième client étranger pour le Rafale (même s'il s'agit d'avions d'occasion) en 12 mois', réagit le broker.



Stifel ajoute que depuis début 2021, l'action Dassault Aviation s'inscrit en hausse de 15% (contre 11% pour l'indice Stoxx A&D et 15% pour l'indice SBF 120) et continue de se négocier sur ce qu'il considère comme des multiples déprimés.



