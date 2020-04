Dassault aviation : Décide de suspendre ses objectifs 2020

(CercleFinance.com) - Le groupe indique qu'il est difficile de prévoir l'impact de la crise en raison des incertitudes quant à son ampleur, son étendue géographique, sa durée et ses conséquences économiques et sociales sur les objectifs 2020 annoncés le 27 février dernier.



Le Groupe a donc décidé de suspendre ses objectifs 2020.



Le Conseil d'administration, réuni ce jour, a décidé également de tenir l'Assemblée générale du 12 mai 2020 à huis-clos à Saint-Cloud, de supprimer la proposition de dividende 2019 et d'affecter ainsi la totalité du bénéfice net au report à nouveau.



