Dassault aviation : Credit Suisse relève légèrement sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Dassault Aviation et relève légèrement son objectif de cours à 1290 euros, contre 1280 euros précédemment.



Le bureau d'analyses met en avant le chiffre d'affaires 'sensiblement plus élevé que prévu' de l'activité Falcon (2,2 MdsE contre 1,8 MdE pour le consensus), compensant largement les ventes inférieures aux prévisions en Défense (3,3 MdsE contre un consensus à 3,5MdsE).



Le broker révise ainsi ses prévisions de bénéfices pour 2021, 2022 et 2023 de respectivement +15%, -12% et +2%. Credit Suisse souligne que si les livraisons de Rafale prévues pour 2022-2023 ont été avancées à 2021-2022, le programme Falcon 6X est susceptible d'être confronté à 'un léger retard'. Enfin, l'analyste pointe la diminution de la R&D pour 2021, à 610 ME, contre 685 ME précédemment.





